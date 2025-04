Mensen vinden wurgslang in badkamer die daarna ontsnapt en dagenlang zoek is

Als je 's ochtends slaapdronken je badkamer instapt, is de enige slang die je daar wil tegenkomen die van je douche. Maar de bewoners van een huis aan de Goeveneurlaan in Den Haag kregen de schrik van hun leven toen ze woensdag een echte, anderhalve meter lange, wurgslang in hun badkamer zagen liggen.

Tot overmaat van ramp wist het beest ook nog eens te ontsnappen. De vinders schakelden de dierenambulance in, maar het reptiel schoot onder de vloer en wist zo te ontkomen. Daarna bleef het nog dagenlang zoek.

De dagen erna hield de slang de Haagse buurt in zijn greep, zegt een correspondent ter plaatse. Buurtbewoners hielden hun ogen open en hoopten het dier opnieuw te spotten. Dat gebeurde zaterdagochtend. De slang dook weer op en de bewoners schakelden direct de hulp van de buurman in. Samen wisten zij het dier te vangen.

De dierenambulance kwam wederom ter plaatse en heeft de slang meegenomen. Het bleek te gaan om een rattenslang van ongeveer 1,50 meter lang.