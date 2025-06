Gekko lift tussen fruit mee naar distributiecentrum in Veghel

Een gekko heeft dit weekend het distributiecentrum in het Brabantse Veghel op stelten gezet. Medewerkers troffen de verstekeling aan in een vracht fruit, meldt Dierenambulance Brabant Noord-Oost op Facebook.

Gek op gekko's? In de bovenstaande video zie je hoe de NVWA in een woning veertien van de reptielen aantreft, samen met onder meer een aapje en Bengaalse kat.

De dierenambulance heeft zich over het reptiel ontfermd en hem meegenomen in een plastic bakje. Het beestje wordt opgevangen door Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg.