Arianna (9) opent pakketje uit China en vindt hoogzwangere schorpioen

Het had een leuke, nieuwe rugtas voor het komende schooljaar moeten zijn, maar wat erin zat bleek een grote verrassing: een levende schorpioen! Het giftige beest werd aangetroffen in de nieuw bezorgde schooltas die moeder Jacqueline via Shein had besteld voor haar 9-jarige dochter Arianna. Tijd om van de schrik bij te komen was er niet; 24 uur later kwamen er namelijk nog eens zes jonge schorpioenen bij.

Moeder Jacqueline raakte meteen in paniek toen ze de schorpioen aantrof, zo vertelt ze in gesprek met Hart van Nederland. In eerste instantie werd de schorpioen buiten gezet, maar al snel besefte Jacqueline dat dit voor problemen zou kunnen zorgen in de kinderrijke buurt waar ze met haar dochtertje woont. Ze besloot het beest te vangen en contact op te nemen met reptielenhuis De Oliemeulen - een verstandige beslissing. De schorpioen bleek namelijk hoogzwanger.

Nog geen 24 uur na de schrik bevalt het dier van zes jonkies. Jacqueline kan er inmiddels om lachen, maar in haar achterhoofd speelt de vraag: zijn we in Nederland wel goed genoeg voorbereid op deze ongewenste, maar realistische verrassingen?

'Huurcontract opgezegd'

Volgens Jacqueline is het vooral een leermoment. "Mijn dochter vroeg bijvoorbeeld of ik de schorpioen dood zou maken. Ik heb toen uitgelegd dat ik dat niet ging doen, want dit beestje kan er niets aan doen dat ze giftig is", aldus Jacqueline in gesprek met Hart van Nederland. "Daarna hebben we contact gezocht met het reptielenhuis."

Ondanks de schrik en het ongewenste bezoek van de schorpioen, zou Jacqueline zou het zo weer doen. "Ik ben echt pro-dierenwelzijn, ik zou een ontsnapte tijger nog vangen. Maar als het een grote spin was, had ik waarschijnlijk mijn huurcontract opgezegd."

Volgens dierenpark De Oliemeulen gaat het om een Chinese gouden schorpioen, afkomstig uit China. Het dierenpark laat aan Hart van Nederland weten dat Jacqueline "goed heeft gehandeld". "Je moet hem vangen zonder aan te raken, vastzetten met bijvoorbeeld een bakje en een plankje eronder, en dan ons bellen. Zorg dat je er niet aan komt."