Deze 'joekel' van een achtpotige krab duikt op in Loosdrecht

Hij is zo'n 20 centimeter groot, heeft harige scharen, een dik pantser en is recent gespot in de Loosdrechtse Plassen. De Chinese wolhandkrab, een exoot uit Azië, werd voor het eerst in twee jaar tijd weer in Loosdrecht gezien, schrijft het Noordholland Dagblad. Van oorsprong komt de achtpotige krab uit Oost-Azië en leeft het liefst in zoetwatergebieden. Toch vind het diertje sinds de jaren '30 zijn 'thuis' in Nederland. Is het angstaanjagend of juist bijzonder?

Het is niet de eerste keer dat de wolhandkrab in Loosdrecht wordt gespot. "Eerder was er al een melding door een visser," vertelt Robin Haafkens van de gemeente Wijdemeren tegen de krant. Hoewel het niet zeker is of de krab een vaste bewoner van de plassen is, komen ze wel voor in de Vinkeveense Plassen.

"Echt een joekel"

Jan Bart Fanoy zag de harige krab vorige week toen hij met zijn hond langs de Oud-Loosdrechtsedijk liep. “Het was een krab van twintig centimeter, echt gigantisch. Ik had zoiets nog nooit gezien,” laat hij weten.

Fanoy besloot de krab mee te nemen in een emmertje, maar de Dierenambulance kon weinig doen voor de exotische indringer. "Ik zette hem in de tuin, maar 's nachts was hij verdwenen," zegt hij. "Geen idee, waar hij nu is."

Krab gesignaleerd? Maak een melding

De gemeente raadt aan om een melding te maken als je een wolhandkrab tegenkomt, aangezien de dierenambulance geen actie onderneemt voor invasieve exoten. “Het is niet iets voor ons. De krab leeft hier al een tijdje,” zegt Haafkens tegen de krant.