Verrassing uit Vietnam: schorpioen wandelt drie weken na vakantie door Rijswijkse woning

Zit je rustig aan tafel te eten, zie je ineens een schorpioen door de kamer lopen. Dat overkomt Chloe en Dennis uit Rijswijk. Na een reis in Vietnam nemen ze, zonder het te weten, een schorpioen mee naar huis. Drie weken later loopt die ineens door het huis, waardoor Chloe en Dennis zich rot schrikken.

Dat er soms een ongevraagd 'souvenirtje' meekomt uit een ver land, kan wel eens gebeuren. Maar vaak worden die dan na een paar dagen gevonden, niet drie weken later. "We waren op vakantie geweest naar Vietnam", vertelt Chloe aan Hart van Nederland. "Eenmaal thuis hebben we, zoals gewoonlijk, de koffers uitgepakt, een nieuw paar schoenen onder het bed geschoven en lieten we de vakantie achter ons." Maar wat Chloe en Dennis niet doorhadden, was dat ze extra bagage hadden meegenomen.

Met een pantoffel slaan

"Ik zie volgens mij een schorpioen lopen", zegt Dennis ineens tijdens het eten. Chloe gelooft er niet veel van. Ze dacht dat hij het niet goed zag in het donker en dat het een kakkerlak zou zijn. 'Ik sla hem wel even dood met een pantoffel,' is daarop Dennis' antwoord, maar dat zag Chloe ook niet zitten. "Volgens mij verspreid je dan alleen maar de eitjes en dan hebben we straks nóg meer kakkerlakken. Dat wilde ik ook niet." Wanneer Chloe zich dan omdraait, ziet ze dat het toch echt een schorpioen is. "Ik schrok me dood."

Het stel besloot snel het dier te vangen in een glas en de Dierenambulance te bellen. Daarmee was het gevaar voor Dennis wel geweken, maar voor Chloe was het nog niet klaar. "Ik kon het niet laten om de schorpioen uit het oog te verliezen, dus heb ik drie kwartier lang gefixeerd naar het glas zitten staren."

Toen de medewerkers van de dierenambulance kwamen, stonden zij ook wel even te kijken. Zo'n dier nemen ze ook niet dagelijks mee, laat de woordvoerder van de Dierenambulance weten aan Hart van Nederland. "Onze collega moest daarom extra voorzichtig doen, want je weet niet of ze giftig zijn." Ze hebben de schorpioen uiteindelijk in een doos meegenomen naar de opvang.

De boosdoener

Later komen ze erachter dat het gaat om een Vietnamese bosschorpioen. "Dat is ons grootste vermoeden, maar honderd procent zeker zijn we nooit, omdat we geen experts zijn", vertelt de woordvoerder. "Het beestje zit nu nog in onze opvang, rustig te wachten tot we een plek hebben waar het de rest van z’n leven door kan brengen."

Hoe het dier in de woonkamer in Rijswijk terecht is gekomen, blijft een raadsel, al kan Chloe wel een reden bedenken. "Die schoenen die ik in Vietnam had gekocht, stonden heel lang onder mijn bed. Pas van de week heb ik ze daaronder vandaan gehaald en in de gang beneden gezet. Ik denk dat de schorpioen daarin heeft gezeten en door het verplaatsen uit de schoen is gekropen richting de woonkamer."