Twee honden bevrijd uit snikhete auto in Son en Breugel

Twee honden zijn zaterdagmiddag uit een hete auto bevrijd op bedrijventerrein Ekkersrijt, nabij Eindhoven. De politie sloeg rond 17.00 uur een ruit van de geparkeerde auto in, omdat de dieren daar waren achtergelaten terwijl de temperatuur in de wagen flink opliep.

De eigenaresse had de honden in de auto gelaten terwijl ze even een boodschap ging doen. Volgens de politie was de vrouw niet bereikbaar, waarop is besloten direct in te grijpen. “Zonder pardon een ruit ingeslagen zodat de honden weer wat frisse lucht kregen”, aldus de politie op sociale media.

Toen de vrouw terugkwam bij haar auto verklaarde ze dat ze een raampje op een kier had gezet en water had achtergelaten. " Het enige waar ze geen rekening mee had gehouden was dat honden geen doppen van flesjes water kunnen draaien". schrijft de politie.

In deze temperaturen wordt een auto snikheet. Hoe zit dat en hoe warm wordt een auto eigenlijk? Je ziet het in onderstaande uitlegvideo:

1:07 Hart van Nederland legt uit: hoe warm wordt je auto?

'Succes ermee'

De politie benadrukt opnieuw dat dieren, net als kinderen, nooit in een warme auto achtergelaten mogen worden. “RUIT ERUIT en succes ermee,” aldus de politie.