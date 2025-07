Hond gered uit brandend huis in Diessen, grote schade aan woning

De brandweer heeft vrijdagavond een hond uit een brandende woning gered in het Brabantse Driessen. De brand ontstond rond 19.30 uur in het huis aan de Waterstraat. Er was een dikke rookontwikkeling in de woning.

Meerdere brandweervoertuigen uit Diessen, Hilvarenbeek en Tilburg rukten uit voor de brand in de Brabantse plaats. De brandweer doorzocht met een warmtebeeldcamera de woning en zag daarbij een hond liggen.

De brandweer heeft de hond gered en deze is met spoed met een dierenambulance afgevoerd. De schade in de woning is groot. De brandweer zou nog ongeveer een uur bezig zijn met nablussen.