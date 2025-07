Grote brand en gaslek in Amsterdam na explosie, politie zoekt verdachten

Het was behoorlijk schrikken voor de bewoners van een wooncomplex aan de Schelluinenstraat in Amsterdam. Ze worden midden in de nacht uit bed gelicht omdat hun portiek in brand staat. De oorzaak blijkt een explosie. De politie zoekt nog naar twee verdachten.

De politie laat weten dat de ontploffing ook een gaslek veroorzaakte. Tientallen bewoners moesten hun huis uit. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Sommige bewoners konden niet eens naar buiteno omdat er te veel rook vrijkwam.

Twee mannen met een vuurwapen

De brandweer meldde rond 02.15 uur te zijn gewaarschuwd over de brand aan de Schelluinenstraat. Volgens de politie zagen getuigen twee mannen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek richting een woning lopen. Vlak daarna klonk een knal en kort daarop werd de brand ontdekt. De politie is op zoek naar deze twee verdachten.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

De brandweer meldde eerder dat de brand was ontstaan in een meterkast. Wat de brand exact heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht, zegt een politiewoordvoerder. Maar zeker is dat er een explosief af is gegaan.

Geëvacueerde bewoners werden opgevangen in bussen van vervoersbedrijf GVB. Eerder liet de brandweer al weten dat de bewoners van elf appartementen niet terug konden naar hun woning en werden opgevangen in een hotel. De politie meldt vrijdag rond 10.30 uur dat de bewoners van zeker elf woningen nog altijd niet terug hebben kunnen keren naar hun huis.

Hart van Nederland/ANP