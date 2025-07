Vermiste Nederlandse Martinus (24) gevonden in ziekenhuis in Griekenland

De 24-jarige Martinus uit Hengelo die vermist was in Griekenland, is terecht. "We zijn enorm opgelucht", vertelt zijn vader Michaël aan Hart van Nederland. Hij ligt in het ziekenhuis met een longontsteking. Maar wat er precies gebeurd is met de jonge dj, is nog altijd onduidelijk.

Midden in de nacht krijgt Michaël een telefoontje van zijn zoon. "Het was geen aangenaam gesprek en al snel wist ik dat dit niet goed was", vertelt Michaël. Martinus had in het verleden te maken met depressies en mentale worstelingen. In de dagen daarna kreeg zijn familie geen contact meer met hem. De Griekse politie wordt ingeschakeld en er wordt een oproep verspreid in de regio, maar zonder resultaat.

Tot woensdag. "Er kwam ineens in Griekse media dat hij in een ziekenhuis zou liggen. De politie is daar toen gaan kijken." Het bleek inderdaad om zijn zoon te gaan. Zijn moeder is meteen naar hem toe gegaan. "Ik heb hem gister gezien via videobellen. We zijn enorm opgelucht."

Wat moet je doen als iemand vermist is? We leggen het in deze video uit:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Reconstructie

Maar wat er nou precies met Martinus gebeurd is? "We hebben geen idee", vertelt Michaël. "Hij kan het zich namelijk ook niet herinneren." De politie is nog bezig met reconstrueren wat er gebeurd kan zijn. Veel vraagtekens dus, maar "voor nu is het belangrijkste dat het oké met hem gaat. Hij heeft een longontsteking, maar is aan de betere hand."

Martinus is bij veel mensen beter bekend als dj Mark Villa. Hij brak op 15-jarige leeftijd internationaal door onder die naam. Hij scoorde hits met grote artiesten en stond op podia zoals Tomorrowland, maar het succes eiste zijn tol. "Op zijn 18e trok hij de stekker eruit. Het wereldje werd hem te veel", zegt zijn vader.

Martinus vertrok naar Griekenland om daar een nieuw hoofdstuk te beginnen. Al ruim twee jaar woont hij in Thessaloniki, waar hij werkte bij een callcenter van een Nederlandse webwinkel.