Paniek in bloedhete trein na 4Daagsefeesten, ruit ingetrapt voor lucht

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij station Heyendaal in Nijmegen een trein tot stilstand gekomen, vol met passagiers die terugkwamen van de 4Daagsefeesten. De situatie escaleerde snel toen duidelijk werd dat de trein niet meer opgestart kon worden en het binnen steeds benauwder werd.

Volgens onbevestigde informatie van een 112-correspondent ter plaatse had een nog onbekende persoon, vermoedelijk een reiziger, een noodschakelaar overgehaald. Daardoor viel de trein abrupt stil en kon niet meer verder rijden. Omdat de trein midden op het spoor stond, kon niemand eruit. Zonder ventilatie en met zoveel mensen aan boord, liep de temperatuur binnen rap op.

Meisje slaat raam in, reizigers raken onwel

In de chaos sloeg iemand uiteindelijk een raam kapot om frisse lucht binnen te laten. Op sociale media duiken beelden op van de verstikkende hitte en paniek. "Het was uiteindelijk 65 graden in die trein en niemand kreeg lucht", schrijft iemand op TikTok. "Meisje begon met ramen inschoppen en intikken. Uiteindelijk zijn de deuren opengezet en kon iedereen uitstappen."

Vanwege de ernst van de situatie werd opgeschaald naar GRIP 1 en kwamen hulpdiensten massaal in actie. Enkele reizigers werden onwel, maar niemand hoefde uiteindelijk mee naar het ziekenhuis.