Uitslaande brand in Tiel, brandweer vindt overleden persoon in woning

In de nacht van donderdag op vrijdag is een persoon om het leven gekomen bij een felle woningbrand aan de Grotenbrugse Grintweg in Tiel. Dat meldt de Veiligheidsregio. De brand brak uit in één van vier geschakelde woningen die door het vuur zijn getroffen.

De brandweer kreeg de vlammen onder controle en controleerde ook de naastgelegen huizen op brandoverslag. Daarbij werden geen andere slachtoffers gevonden. De overleden persoon werd aangetroffen in de uitgebrande woning. Over de identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Politie doet buurtonderzoek

De politie is een buurtonderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Op sociale media vraagt de politie inwoners of zij iets opvallends hebben gezien in de buurt van de brandlocatie.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Forensische experts onderzoeken de woning.