Gedumpte kat ligt urenlang in brandende zon bij asiel Noordwijk

Het personeel van het dierenasiel in Noordwijk heeft zondagavond een gedumpte kat gevonden. Het dier zat zonder eten of drinken, in de brandende zon, in een reismandje voor de deur van het asiel. Uit camerabeelden blijkt dat de kat al uren eerder is achtergelaten.

De kat is direct naar binnen gebracht, kreeg water en eten, en is in een kennel geplaatst. Volgens het asiel is het dier erg boos en wantrouwend, waardoor het nog niet gelukt is om hem te controleren op een chip.

Camerabeelden

Op de beelden is te zien hoe een man het mandje bij de ingang neerzet en daarna vertrekt. Het asiel heeft aangifte gedaan bij de politie en de camerabeelden overgedragen. Het achterlaten van een dier is strafbaar en er staan hoge boetes op.

De kat is voorlopig 'Chance' genoemd, vanwege de tweede kans die hij nu bij het asiel krijgt.