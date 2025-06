Zorg voor je dier bij hitte: zo help je je huisdier afkoelen dit weekend

Het wordt dit weekend tropisch warm en dat merken onze huisdieren ook. Hoewel jij waarschijnlijk wel aanvoelt wanneer je moet afkoelen, is dat voor je harige vriend een stuk lastiger. Hoe weet jij of je huisdier het te warm heeft en hoe kun je ze het beste afkoelen?

Het wordt dit weekend plaatselijk tot wel 32 graden en huisdieren kunnen hier behoorlijk last van hebben. Huisdieren hebben het sneller warm dan mensen en kunnen ook minder makkelijk verkoeling opzoeken.

"Konijnen hebben bijvoorbeeld al last van de warmte bij 24 graden", legt Niels Kalkman, woordvoerder van de dierenbescherming, uit aan Hart van Nederland. "Dus mensen met konijnen moeten dit weekend echt opletten en voor verkoeling zorgen."

Verkoeling voor je viervoeter

Hoe je het beste voor verkoeling kunt zorgen, verschilt per dier. "Honden kunnen alleen afkoelen door te hijgen of via hun pootjes", vertelt Jane van den Berg, woordvoerder Stichting Dierenlot. "Zorg er dus voor de honden hun pootjes kunnen koelen. Een plas water of een klein opblaaszwembad werkt hier perfect voor."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Bij konijnen is het belangrijk dat het hok niet in de zon staat. "Verplaats op zulke warme dagen het konijnenhok naar de schaduw of desnoods naar binnen", aldus Van den Berg. "Voor extra verkoeling kun je wat flessen water bevriezen en deze in het konijnenhok leggen."

Katten zorgen er over het algemeen zelf voor dat ze het niet te warm hebben. Een oogje in het zeil houden kan echter nooit kwaad. "Zorg ervoor dat je kat toegang heeft tot voldoende water en schaduw. Ze zullen dit dan vanzelf opzoeken als ze het te warm hebben. Door je kat dit weekend natvoer te geven, zorg je er ook voor dat ze wat extra vocht binnen krijgen."

Let op het gedrag

Het is met warm weer belangrijk om op het gedrag van je dier te letten. "Dieren worden slomer of ze gaan minder eten", aldus Van den Berg. "Honden gaan sneller op een koele vloer liggen dan op een warm kleed en gaan heviger hijgen." In een later stadium kunnen dieren zelfs gaan braken of diarreeklachten krijgen.

Experts waarschuwen dat dieren afkoelen geleidelijk moet gebeuren. "Een oververhit dier kan ik shock raken als je bijvoorbeeld ineens een plens water over ze heen gooit", vertelt Alkman. "Het is dus beter om een oververhit dier naar de schaduw te brengen of te koelen met lauw water. Bij honden kan dit het beste bij de poten, bij konijnen bij de oren."