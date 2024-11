Groningers woedend nu NAM stopt met herstelbetalingen: 'Ze nemen hun verantwoordelijkheid niet'

Het nieuws dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stopt met meebetalen aan de verbetering van de leefbaarheid en het economisch perspectief in Groningen, is in het verkeerde keelgat geschoten van verschillende Groningers.

"De NAM is heel goed in geld ophalen, maar verantwoordelijkheid nemen voor de daden in deze regio: ho maar", vertelt Erik de Graaf van werkgroep Warffum-Alert aan Hart van Nederland. "Dan wil de NAM ook nog de winningsvergunning verlengen tot 2032. Dat is heel wrang. Daar voeren wij, inwoners van Warffum, actie tegen."

'Zoveelste bevestiging'

C oert Fossen, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging is niet verbaasd. "Dit is de zoveelste bevestiging van het oordeel dat we hebben over de NAM. Het gaat structureel over niet betalen van verschillende rekeningen. Het is vooral iets wat speelt tussen de overheden en de NAM. De bewoners zitten daar niet tussen."

De NAM heeft laten weten dat het zich niet langer gehouden acht aan afspraken die over het meebetalen in 2018 zijn gemaakt, omdat de gaswinning in de provincie jaren eerder is gestopt dan destijds het plan was.