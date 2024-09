Kat Ollie komt om in grasmaaier: 'Gebroken hart'

Een gezin uit Nieuw-Vennep is kapot van verdriet. Maandag is hun geliefde kat Ollie omgekomen doordat hij in een grasmaaier terechtkwam die net de berm aan het maaien was. "Dat maaien gaat met zo een bruut geweld, echt walgelijk", schrijft baasje Merel deels in kapitalen bij haar bericht.

Ze begint haar bericht, dat ze namens haar familie schrijft, met de volgende aangrijpende woorden: "Ik schrijf dit bericht met een mega mega gebroken hart, maar onze allerliefste Ollie is er niet meer." Volgens de Nieuw-Vennepse maait de gemeente ieder jaar het gras langs de singel. Daarbij heeft het noodlot dus toegeslagen doordat Ollie te dichtbij kwam en in de messen terecht is gekomen.

Het arme diertje heeft het helaas niet meer na kunnen vertellen. Toen Ollie niet thuis kwam is Merel met haar gezin gaan zoeken naar hun huisdier, "omdat hij niet thuis was gekomen". Uiteindelijk treft ze de overblijfselen van het dier zelf aan. "Echt het meest afschuwelijke en hartverscheurende wat ik ooit heb meegemaakt."

Niet te spreken

De klap komt hard aan bij het gezin. "Wij zijn er echt helemaal kapot van, Ollie was echt ons alles. Hij was er altijd als we thuiskwamen, ging mee boekjes lezen bij de jongens, wachten in de badkamer en met het water spelen als we gingen douchen, in de keuken zitten als we gingen koken, altijd bij ons in de tuin", beschrijft Merel liefdevol.

In het bijzonder is Merel niet te spreken over de werkwijze van de maaiers: "Buiten onze Ollie lagen er dode duiven, andere vogels, et cetera. Hoe kan dat gebeuren!" Daarbij tagt ze de gemeente Haarlemmermeer, waar Nieuw-Vennep onder valt. Die reageert in de comments. "We leven enorm met jullie mee en willen jullie veel sterkte toewensen!" Ze stellen dat er al contact is opgenomen met het gezin en geen andere uitkomst te kunnen bieden dan al besproken is.

'In ons Hart'

De familie heeft een bosje bloemen van de gemeente gekregen, wat op prijs is gesteld. "Maar daar krijgen we onze kat niet mee terug", zegt Merel tegen Hart van Nederland. Ze zegt met haar post graag de waakzaamheid rond dierenwelzijn van - bijvoorbeeld - aannemers die een maaiklus aangeboden krijgen, te willen vergroten. "Prik eens een keer met een stok in het gras of riet om de dieren weg te jagen", aldus de Nieuw-Vennepse.

In haar post spreekt ze haar overleden huisdier tot slot nog een boodschap mee: "Liefste liefste Ollie, je zit voor altijd en altijd in ons hart."