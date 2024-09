Usutuvirus grijpt razendsnel om zich heen: 'Merels zijn ten dode opgeschreven'

Het aantal besmettingen met het usutuvirus onder merels stijgt snel. Bij Wildopvang De Bonte Piet in Midwoud zijn alleen al deze zomer 35 merels bezweken aan het virus. Dit is een flinke toename vergeleken met eerdere jaren, toen het aantal besmettingen veel lager lag.

Het virus, dat door muggen wordt overgedragen, heeft de afgelopen jaren al voor ernstige problemen gezorgd in vogelpopulaties door het hele land. Vooral merels zijn slachtoffer van het virus, maar ook huismussen, de boerenzwaluw en Laplanduilen kunnen besmet raken.

Hoewel het usutuvirus voor mensen ongevaarlijk is, is het voor vogels dodelijk. Andra Minnema van Wildopvang De Bonte Piet legt aan Hart van Nederland uit: "Als een merel wordt gestoken door een mug die het virus met zich meebrengt, dan is de merel ten dode opgeschreven. De merel verzwakt, heeft ademhalingsproblemen en eet niet meer. Als ze dan al niet overlijden, moeten we ze vaak laten inslapen."

Warme zomers

Volgens Maarten Post, persvoorlichter van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, is er nu landelijk sprake van een alarmerende stijging in het aantal besmettingen. "Meldingen van het Afrikaanse virus kwamen in ons land in 2016 voor het eerst binnen, maar een toename zoals nu kwam eerder nog niet voor," vertelt Post aan Hart van Nederland.

Een mogelijke oorzaak voor de snelle verspreiding van het usutuvirus is het warme zomerweer, waardoor muggen meer kans hebben om het virus te verspreiden. "De warme zomers lijken gunstig voor de muggenpopulatie, wat de verspreiding van het virus onder vogels versnelt," aldus Post.

Bij Wildopvang De Bonte Piet stierven vorig jaar veertien vogels. Minnema merkt op: "Ieder jaar zien wij gevallen van het usutuvirus, maar nu zijn het er wel heel veel. Nu zijn er al 35 merels besmet en de zomer is nog niet voorbij." Ze maakt zich ernstige zorgen: "De verwachting is dat de verspreiding van het virus door zal gaan zolang het zomers warm blijft, wat slecht nieuws is voor de merels in heel Nederland."