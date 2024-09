Mee walvissen tellen in de Noordzee? 'Ze zijn moeilijk te spotten'

Als je aan onze Noordzee denkt, denk je misschien vooral aan kleine visjes, kwallen en zeehonden, maar het water bij onze kust heeft veel meer te bieden, waaronder walvissen. En eigenlijk is niet bekend hoeveel er daarvan zijn en hoe het met ze gaat. Daarom was vandaag de eerste Nationale Walvisteldag.

"We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van hoe het gaat met de walvisachtigen in het Nederlandse kustgebied", vertelt bioloog Nynke Osinga. Zij, haar collega's en een aantal enthousiastelingen zijn het water opgegaan bruinvissen, witsnuitdolfijnen, tuimelaars en bultrugwalvissen.

Het team van Osinga is namens Stichting Rugvin op zoek naar bruinvissen in de Oosterschelde. Er is alleen één probleem. "Bruinvissen zijn moeilijk om te spotten. Het zijn kleine walvisachtigen." En dat is ook te merken tijdens het spotten. Eén keer weet Osinga heel snel de fin van een bruinvis te zien. "Hij had het blijkbaar te druk met vis vangen", grapt Osinga. Haar collega's hebben meer geluk: die zien meerdere kleine groepjes bruinvissen.

De laatste walvistelling was een paar jaar geleden, toen werden er 55 bruinvissen geteld. Zaterdagavond was de tussenstand van de telling in de Oosterschelde 21 bruinvissen. Zondagmiddag weten ze hoeveel bruinvissen er in totaal geteld zijn.