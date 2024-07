Dolfijn gespot in Noordzeekanaal, 'reden tot zorg'

In het Noordzeekanaal is een dolfijn gezien, meldt natuurorganisatie SOS Dolfijn. De organisatie kreeg zondagochtend voor het eerst een melding van iemand op een zeilboot, die een dolfijnachtige had gezien. Dinsdagochtend kreeg SOS Dolfijn opnieuw een melding, en bij die melding zat ook een foto. De organisatie gaat het dier zoeken.

SOS Dolfijn vermoedt dat het gaat om een gewone dolfijn, die per ongeluk in het Noordzeekanaal terecht is gekomen. Het kanaal is dan ook geen normaal leefgebied voor de dieren, zegt de organisatie. "De meeste dolfijnensoorten leven in grote sociale groepen, dus een dolfijn alleen in dit gebied is al reden tot zorg." Bovendien is de weg terug naar open zee lastig door de sluizen van het kanaal.

Het is niet voor het eerst dat een dolfijn in het Noordzeekanaal zit. Dat gebeurde ook al eens in 2020, toen het dier ook werd gezien in de haven van Amsterdam. Het dier kon uiteindelijk worden meegelokt, terug naar zee. "De kans dat een dergelijke actie nu zal gaan lukken is minimaal. Een dolfijn uitvangen is niet zomaar toegestaan en zeer complex in open water", zegt SOS Dolfijn.

Vorig jaar werden tientallen dolfijnen gespot bij Terschelling, zoals je op bovenstaande video kunt zien.

ANP