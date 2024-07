Noordzee is mogelijk broedplaats voor haaien, sportvissers blijven ze maar zien

Wist jij al dat er haaien zitten in de Noordzee? Woensdag hebben sportvissers massaal gezocht naar de dieren. Er is een vermoeden dat de Zeeuwse Schelden een broedplaats is van de haaien, daarom wordt er nu onderzoek gedaan.

Hoogste tijd om na járen de haaien onder de loep te nemen en te onderzoeken, zegt onderzoeksleider Niels Brevé. Sportvissers stuitten steeds vaker op de dieren, en door hun zwemgedrag te volgen, krijgen ze inzicht in waar de haaien zijn, hoe diep ze zwemmen en hoe ze zich gedragen.

In 2019 hebben de sportvissers voor het laatst op haaien gevist, vertelt Robert de Wilt, woordvoerder van Sportvisserij Nederland. "Door corona was het meerdere keren niet mogelijk en vorig jaar waaide het te hard. Nu kan het eindelijk na vijf jaar weer."

Mogelijk zijn er veel meer haaien dan gedacht in de Noordzee, gaat Robert verder. "En misschien zelfs een broedplaats waar vrouwtjes in het voorjaar eitjes leggen. Als dat zo is, schept dat nieuw licht op waarom de Zeeuwse kust belangrijk is voor de gehele wereldwijde haaienpopulatie."

Beschermstatus

Haaien zouden dan ook een betere beschermstatus moeten krijgen, zegt hij. Daarom is het onderzoek nu zo belangrijk. Door de haaien te markeren, kunnen ze in de gaten gehouden worden. "Wij kunnen haaien traceren, volgen en analyseren hoe zij leven. Waar zwemmen ze? Keren ze terug? Hoe diep zwemmen ze? Dat is belangrijke informatie over de haaien in Nederland, maar ook als de haai weer verder trekt."

