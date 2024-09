Wrak van Urker visserschip gevonden in Noordzee: 'Eindelijk afscheid nemen'

In de Noordzee, ter hoogte van het Duitse eiland Helgoland, is het wrak ontdekt van het Urker visserschip UK 154, dat in 1967 tijdens een zware storm verging. Alle vijf bemanningsleden kwamen om het leven, en slechts twee lichamen werden destijds teruggevonden.

Het schip werd na 57 jaar opgespoord door de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten, op verzoek van de zoon van de kapitein.

De UK 154 vertrok op 17 oktober 1967 vanuit Delfzijl, maar raakte vermist na een noodoproep van kapitein Pieter van Slooten. Twee dagen later werd het lichaam van een opvarende gevonden, gevolgd door een tweede lichaam zes dagen daarna. De lichamen van drie bemanningsleden, waaronder kapitein Van Slooten, werden nooit gevonden.

Zoektocht

De zoektocht naar het wrak begon eerder dit jaar toen Cees Meeldijk, oprichter van de stichting, werd benaderd door Pieter van Slooten junior, de zoon van de kapitein. Door archieven te onderzoeken en data te analyseren, werd het vermoedelijke gebied van het wrak vastgesteld. Een duikteam bevestigde vrijdag de locatie, met de aanduiding UK 154 nog duidelijk zichtbaar op de boeg van het schip.

Dat was een bijzonder moment, zegt Van Slooten zaterdag in een gesprek met Hart van Nederland. "We zaten als familie allemaal bij elkaar om de verjaardag van mijn moeder te vieren en toen kregen we ineens dat bericht. Dit voelt nu als een gelegenheid om eindelijk afscheid te nemen."

Nabestaanden

Dit soort succesvolle expedities zijn vaak bitterzoet voor alle betrokkenen. De schipper van Wrakduikteam Zeester uit Lauwersoog, Björn Sloos, vertelt daarover: "Je kent de verhalen van de nabestaanden. En dat maakt het voor ons ook persoonlijk. Wij weten: als je een dierbare verliest en je weet niet waar hij of zij is, dan heb je een stuk leegte in je hart. Wij waren er deze week op gebrand om hem terug te vinden", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Wat er nu gaat gebeuren, weet Van Slooten nog niet precies. "Misschien kunnen we wat persoonlijke eigendommen bergen en misschien kunnen we op die locatie nog een gelegenheid tot afscheid nemen organiseren."