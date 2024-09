Agenten verrassen Roos (9) nadat haar kat wordt doodgereden door politieauto

De politie in Borculo moest onlangs een moeilijk gesprek voeren met de 9-jarige Roos*. Haar kat was namelijk overleden na een aanrijding met een politieauto. Ze bleek ontroostbaar. Daarom bedachten de agenten iets om haar pijn te verzachten.

Wijkagent Martijn Schot schrijft op Facebook dat May, de kat van het meisje, 's nachts was aangereden door een dienstauto. Het diertje had het niet overleefd, en dat moest hij Roos gaan vertellen. "In dit emotionele gesprek bleek May niet zomaar een kat te zijn; May bleek ook nog eens het aller-allerbeste vriendinnetje te zijn van Roos. Roos was ontroostbaar!", laat hij weten.

Nieuw vriendinnetje

Het verdriet van het jonge meisje raakte de agenten enorm. Ze besloten haar te verrassen om het verdriet enigszins weg te nemen.

"De volgende dag mocht Roos in een politieauto naar het dierenasiel! Roos hoefde niet lang te zoeken. Al snel trok een lief, jong katje haar aandacht", aldus Schot. Dat werd direct haar nieuwe vriendinnetje: Charlie. "Het verdriet zal zeker nog niet helemaal verdwenen zijn, maar Charlie (...) zal zeker helpen bij de verwerking van het verdriet", schrijft de wijkagent.

*Roos is niet de echte naam van het meisje