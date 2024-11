Jonge hond Dyson rent treinspoor op en zet Baarn op stelten

Een machinist was woensdagmiddag pas nét vertrokken met zijn trein vanuit station Baarn, toen hij iets iets verderop zijn trein weer tot stilstand bracht. Net voor de spoorbomen, bij de Stationsweg in het Utrechtse dorpje, is hij gestopt. En dit vanwege een jonge hond die alleen op het spoor stond. De machinist alarmeerde de hulpdiensten, terwijl het baasje nietsvermoedend zijn hond in het Baarnse bos aan het zoeken was.

"Ik was mijn hond aan het uitlaten in het bos in Baarn, toen hij aan de speel raakte met een andere hond. Voordat ik het wist was hij weg", vertelt baasje Mark aan Hart van Nederland. Mark heeft niks meegekregen van wat zich buiten het bos afspeelde. De politie, ProRail en omstanders zijn een half uur bezig geweest om de hond, genaamd Dyson, te vangen. De 9 maanden oude hond durfde niet te dichtbij te komen en sprong steeds op het laatste moment weg.

Herenigd

Terwijl Mark steeds grotere cirkels aan het maken was rondom de plek waar hij Dyson voor het laatst had gezien, hoorde hij van anderen dat zijn hond was gevonden. "Een vriend van me liet weten dat er een hond was gezien bij een eetcafé in de buurt van het spoor. Daarna kwam ook nog een meneer met een hond terug het bos in gerend om mij te zoeken. Hij had gezien dat de hulpdiensten mijn hond probeerden te vangen", vertelt Mark over het terugvinden van zijn hondje. "Ik ging snel naar het spoor en ik zag de politie in een rondje om Dyson heen staan, dat is het enige wat ik er verder echt van heb meegekregen", voegt Mark toe. Hond en baasje ontmoetten elkaar opgelucht.

Dyson maakt het inmiddels goed volgens Mark: "Ik heb hem veel koekjes gegeven. Hij was wel geschrokken, maar ik geloof niet dat hij er nog veel last van heeft." Mark beslist dat hij de volgende keer toch iets voorzichtiger zal zijn in het Baarnse bos. "Ik ben heel erg blij dat hij veilig thuis is."