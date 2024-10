Hondje Lindsay is spoorloos: 'Na wandeling met buurvrouw kwam ze niet meer terug'

De wind had Ineke al tegen na het verlies van haar dochter, maar dat het nog erger kon worden, had ze niet verwacht. Ineke kocht puppy Lindsay om de stilte tegen te gaan. Samen met haar buurvrouw ging ze op pad om het hondje aan te schaffen. De buurvrouw zou zo nu en dan het jonge hondje uitlaten. Dat deed ze, totdat hondje Lindsay niet meer terugkwam.

"Hij ging achter een kat aan", vertelde de buurvrouw aan Ineke nadat de jonge hond niet mee naar binnen was gekomen. Ineke en haar kleindochter Shirley zetten meteen alles op alles om Lindsay te vinden, maar tevergeefs.

Zelf stichting Waar is onze Angel werd ingeschakeld. Kitty Luft van de stichting voerde alle mogelijke procedures uit om het dier te vinden: "We hebben de buurt uitgekamd, het water, we hebben geflyerd en rondgevraagd op straat. We hebben zelfs met speurhonden gezocht."

De speurhonden kwamen op een parkeerterrein in de buurt uit. "Daar stopte het geurspoor van Lindsay ineens. Je denkt dan toch dat Lindsay in een auto is meegegaan."

Buurvrouw

De rol van de buurvrouw is momenteel onduidelijk. De familie verdenkt de buurvrouw wel van betrokkenheid bij de verdwijning van het dier. "Het aanschaffen van Lindsay was ook het idee van de buurvrouw. Ze is mee geweest toen mijn oma haar ging ophalen. Het gekke is dat ze 3 dagen voor de verdwijning contact heeft opgenomen met de fokker waar Lindsay vandaan kwam. Ze wilde hem terugbrengen."

De desbetreffende fokker bevestigt het verhaal, maar laat weten dit verzoek meteen te hebben afgeslagen: "Om een hond terug te brengen heb je alle papieren nodig, dat had ze allemaal niet. Daarbij wisten we ook dat zij niet de eigenaar is van het hondje."

Zoektocht

De zoektocht blijft zonder succes, maar zowel Ineke als Shirley stopt niet: "Ze is ergens, dat kan niet anders." De politie laat weten dat er aangifte is gedaan, maar dat ze niet verder met deze zaak kunnen vanwege onvoldoende bewijs.

De buurvrouw in kwestie heeft aan de redactie laten weten geen kennis te hebben van de zaak of enige vorm van betrokkenheid te hebben bij de verdwijning.