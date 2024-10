Hond Keesje doodgereden door fatbiker, die er vervolgens vandoor ging

Stel je voor: je laat vlak voor het avondeten je hondje uit. Plotseling wordt hij aangereden en overlijdt hij later alsnog. Het overkwam het baasje van Keesje uit Den Bosch. Van de fatbiker is sinds het ongeluk op 9 september niets meer vernomen, want de bestuurder reed snel door.

Het ongeluk gebeurde om 16.30 uur 's middags, op het fietspad bij de Polsbroek, gelegen naast de Noorderplas in het Burgemeester Van Zwietenpark op de Maaspoort.

Ongelukken met fatbikes komen vaker voor. Zo werd Ramona, die haar zoontje achterop had, frontaal aangereden door een fatbiker.

2:43 Guido's vriendin en zoontje werden aangereden door fatbike: 'Dit kan zo niet langer'

De jongen op zijn fatbike stopte niet om te kijken. In plaats daarvan schold hij het baasje uit, waarna hij doorfietste. Het werd uiteindelijk een dodelijk ongeluk, want later overleed de kleine hond aan zijn verwondingen.

Signalement

De politie in Den Bosch is op zoek naar de fietser en verspreidt daarom zijn signalement via hun Instagram-pagina. Het zou gaan om een jongen van vermoedelijk 15 jaar oud met een lichte huidskleur.

De verdachte heeft een fors postuur, opvallend bolle wangen en droeg mogelijk een zwarte pet van het merk Adidas. Hij reed op een zwarte fatbike met op het frame witte letters.