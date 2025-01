Veelbesproken circusolifant Buba (49) overleden in Hongaars dierenpark

De beroemde circusolifant Buba, die jarenlang deel uitmaakte van het circus van de familie Freiwald, is op 49-jarige leeftijd overleden. Het Kimba Elefánt Park in het Hongaarse Töltéstava meldt dat Buba is gestorven aan een ernstige ontsteking in haar ingewanden. Buba's verhuizing naar Hongarije zorgde enkele jaren geleden al voor veel opschudding.

Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights voerde destijds actie tegen de overplaatsing, omdat zij vonden dat Buba haar laatste jaren in een gespecialiseerd opvangcentrum had moeten doorbrengen. “Het is triest dat Buba nooit van relatieve vrijheid en rust heeft kunnen genieten,” laat Animal Rights weten. “Door haar dood is ze nu wel bevrijd van een leven van circusslavernij.”

De laatste paar weken van 2024 stierven meerdere jonge olifanten in Nederlandse dierentuinen aan een herpesvirus. In de bovenstaande video vertelt dierenverzorger Jan-Minze over hoe olifanten omgaan met rouw.

Tragische levensloop

De olifant werd als jong dier naar Europa gebracht nadat haar ouders in Zimbabwe waren gedood door stropers. Bij het Nederlandse circus Freiwald kreeg ze jarenlang een prominente rol. In 2015 werd het houden van wilde dieren in circussen verboden, maar de Tweede Kamer maakte een uitzondering voor Freiwald vanwege hun sterke band met Buba. De coronacrisis bracht daar verandering in, omdat het circus financieel niet langer voor haar kon zorgen.

Animal Rights had destijds voorgesteld om Buba naar een speciaal opvangcentrum in Zuid-Frankrijk te brengen. De organisatie vond het verblijf in Hongarije niet geschikt voor haar welzijn. Het Kimba Elefánt Park benadrukt dat ze hun uiterste best hebben gedaan om de olifant een goed leven te geven.