Toename van verkeersovertreders die op cursus moet om gevaarlijk rijgedrag

Het aantal mensen dat om gevaarlijk rijgedrag op cursus moest bij het CBR, is het afgelopen jaar gestegen. Dat maakt de rij-instelling bekend. Ruim 5550 mensen moest verplicht op cursus vorig jaar, ten opzichte van 7000 mensen dit jaar.

Bekijk hierboven de beelden van een snelheidsduivel die met ruim 200 kilometer per uur over een provinciale weg bij Dalfsen scheurde.

Dat komt volgens het CBR doordat vorig jaar april een nieuwe verkorte cursus is opgezet voor mensen die gevaarlijk rijgedrag vertonen. Die is bedoeld voor mensen die voor het eerst de fout in gaan en alleen 50 tot 60 kilometer per uur te hard rijden. De verkorte cursus wordt nu vaker gegeven dan vorig jaar.

Daling

In totaal zijn er ruim 24.000 verkeersovertreders bij het CBR gekomen, wat overigens niet is gestegen vergeleken met vorig jaar. Meer mensen moesten weliswaar naar het CBR om gevaarlijk rijgedrag, maar daar staat een daling tegenover van het aantal mensen dat op cursus moest wegens rijden onder invloed.

Het aantal mensen dat op cursus moest om drugsgebruik gaat richting de 5000, vorig jaar ging het om 5350 mensen. De cursus vanwege alcoholgebruik in het verkeer is bijna 10.000 keer opgelegd.

"Het aantal mensen dat wegens rijden onder invloed of gevaarlijk rijgedrag bij het CBR komt, blijft veel te hoog", aldus directeur Alexander Pechtold.

