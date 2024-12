Extreme verkeershinder rond Amsterdam volgend jaar door werkzaamheden en evenementen

Vanaf volgend jaar moeten automobilisten rondom Amsterdam rekening houden met ongekende verkeershinder. Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie waarschuwen dat er minstens twintig procent minder auto's moeten rijden om de hoofdstad bereikbaar te houden. Dit komt door grootschalige werkzaamheden aan wegen, spoor en belangrijke evenementen die de regio druk zullen maken.

Afgelopen zomer was het ook op meerdere momenten kommer en kwel rondom Amsterdam. In de bovenstaande video vertellen weggebruikers hoe zij daarmee omgaan.

Rijkswaterstaat pakt onder meer de Ring A10, de A1 en de A4 aan. De gemeente voert werkzaamheden uit aan de Middenweg/Linnaeusstraat, terwijl ProRail bezig is met het spoor rond Amsterdam Centraal. "Vooral van mei tot en met oktober volgen de werkzaamheden elkaar op", melden de partijen. Daarnaast zorgt NS op bepaalde trajecten voor aangepaste dienstregelingen vanwege het werk aan het spoor.

Evenementen

Naast onderhoud staan grote evenementen zoals SAIL en de viering van 750 jaar Amsterdam op de planning. Voor sommige festiviteiten gaat zelfs een deel van de A10 dicht. Ook de NAVO-top in Den Haag zal gevolgen hebben, met afsluitingen van de A4 en A5. Rijkswaterstaat werkt het hele jaar op de A9 en de A10 Zuid, waardoor meerdere weekenden afsluitingen verwacht worden.

De drie organisaties geven aan dat ze de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar hebben afgestemd. Toch zullen automobilisten "continue hinder" ondervinden, al verschilt het per deel van de regio. Om het verkeer in goede banen te leiden, worden navigatiediensten en geofencing ingezet. Hiermee krijgen weggebruikers tijdig informatie over afsluitingen en omleidingen.

Pak de trein

Komend voorjaar start een campagne om automobilisten te informeren over alternatieven, zoals deelvervoer en openbaar vervoer. Kortingsacties moeten helpen om mensen uit de auto te krijgen. In de zomerperiode lukt het doorgaans om tien procent minder verkeer te realiseren, maar dit keer moet dat fors omhoog naar minstens twintig procent, aldus Rijkswaterstaat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP