Opnieuw druk op wegen rondom Amsterdam door wegwerkzaamheden en ongeluk

Opnieuw is het weer druk en achter aansluiten rondom Amsterdam. Een combinatie van wegwerkzaamheden en een ongeluk zorgt voor flinke verkeershinder. Rijkswaterstaat meldt dat zowel de A9 als de A10 Zuid afgesloten zijn voor werkzaamheden, wat tot lange files leidt.

Afgelopen zomer was het door werkzaamheden in en rondom de hoofdstad ook een ramp om als automobilist de stad te bereiken. In de video hierboven doen meerdere automobilisten hun beklaag.

De A9 richting Diemen is dicht tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, terwijl ook de A10 Zuid tussen Amstel en De Nieuwe Meer is afgesloten. Deze afsluitingen zijn noodzakelijk vanwege grootschalige werkzaamheden aan de wegen, zoals het slaan van damwanden en het aansluiten van een nieuwe rijbaan op de A9.

Het ongeluk op de buitenring van de A10, bij knooppunt Watergraafsmeer, maakte de verkeerssituatie nog erger. Hierbij werden twee rijstroken afgesloten, wat tot extra vertraging leidde. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Tot overmaat van ramp werd ook de Markerwaarddijk (N307) afgesloten door een storing aan de Houtribsluizen, waardoor verkeer vanuit Noord-Holland richting Lelystad niet via deze route kon omrijden. Verwacht wordt dat de storing enkele uren zal duren.

Rijkswaterstaat hoopt de meeste afsluitingen maandagochtend om 5.00 uur te kunnen opheffen. Vanaf dan kan het verkeer op de nieuwe zuidelijke rijbaan van de A9 richting Holendrecht rijden.

ANP