Gigantische verkeerschaos bij Amsterdam: 'Hadden werkzaamheden niet 's nachts gekund?'

Hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam zich verkeken op de wegwerkzaamheden op de A10 en de hoofdstedelijke IJburglaan? Feit is dat de afgelopen twee dagen de avondspits ontaardde in een gigantische verkeerschaos. Duizenden automobilisten konden urenlang geen kant op en het anders zo vredige Diemen was één grote vastgelopen verkeerstuin.

Tot 14 augustus pleegt Rijkswaterstaat onderhoud aan de ring van Amsterdam tussen de afritten Watergraafsmeer en Durgerdam. De maand daarop gaat de weg de andere kant op dicht; de zogeheten binnenring. Met bijna 5000 auto's per uur is deze A10 één van de drukste snelwegen van ons land.

Op X repte Rijkswaterstaat van een uur vertraging maar dat blijkt in de praktijk op te lopen tot 2 à 3 uur.

In Diemen weten ze daar alles van. De gemeente voelde zich totaal overrompeld door de verkeerschaos van de afgelopen dagen en stelde verbolgen niet geïnformeerd te zijn over de onderhoudswerkzaamheden.

Visboer Jack Veerman deed er maar liefst 3 uur over om vanuit zijn woonplaats Volendam naar zijn viswinkel op het Diemerplein te komen. "Waarom voeren ze deze werkzaamheden niet 's nachts uit?", vraagt Veerman zich af. Hij sluit de komende dagen zijn winkel eerder zodat hij op tijd thuis kan komen.

Het is een drama voor het bedrijfsleven want dat loopt handenvol geld mis. Guido

MKB-Metropool Amsterdam is verbolgen over de werkzaamheden. "De hele regio is vastgelopen", zegt vice-voorzitter Guido Frankfurther. "Het is om moedeloos van te worden. Het is een drama voor het bedrijfsleven want dat loopt handenvol geld mis. En we zitten nog tot medio september in deze ellende."