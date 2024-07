Monsterfiles rond Amsterdam door werkzaamheden: 'Stapvoets en schuimbekkend gereden'

Met de afsluiting van de A10 bij Amsterdam en verschillende werkzaamheden rond de hoofdstad, is de Ring voor veel automobilisten veranderd in een drama. Het is inmiddels bijna onmogelijk om de binnenstad te bereiken. Dinsdag liep voor velen de vertraging op tot meer dan twee uur. Ook omliggende dorpen hebben er last van.

Het is voor automobilisten erg zuur als ze de komende tijd in Amsterdam of omliggende steden of dorpen moeten zijn. De afsluitingen en werkzaamheden zorgen voor 'horrorfiles', waardoor sommige automobilisten urenlang vaststaan op de snelweg en in de binnenstad.

Dinsdag liep de frustratie bij veel automobilisten hoog op. Niet alleen de werkzaamheden op de snelweg zorgden voor veel vertraging, ook waren er in de binnenstad van Amsterdam verschillende wegen afgezet. Daardoor liep de vertraging nog verder op. Op X uitten veel automobilisten hun ongenoegen.

Diemen dupe van afsluitingen

Ook verschillende dorpen hebben last van de werkzaamheden. Door de afsluiting van de A10 Oost, in combinatie met de afsluiting van de IJburglaan, laat de gemeente Diemen weten te maken te hebben met een 'verkeersinfarct' dat veel overlast veroorzaakt.

In een verklaring wordt Amsterdam door Diemen opgeroepen om maatregelen te nemen. Een woordvoerder van de Amsterdamse verkeerswethouder laat weten met de gemeente Diemen en Rijkswaterstaat in gesprek te gaan.

De A10 Noord is tot en met 14 augustus gedeeltelijk afgesloten. De IJburglaan in Amsterdam is tot 4 augustus dicht.

