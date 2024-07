Zwaargewonden door ongeval bij Den Bosch, twee betrokkenen gevlucht

Bij een botsing op de A59 zijn dinsdagavond drie mensen zwaargewond geraakt. Een van de auto's vloog daarbij in brand.

Rond 21.30 uur botsten twee auto's op de A59 bij afrit 47 's-Hertogenbosch Maaspoort/Hedel. Een van de auto's ging daarbij in vlammen op.

Twee betrokkenen zijn op de vlucht geslagen. De politie is nog naar hen op zoek. Of de gevluchte betrokkenen ook gewond waren, is niet duidelijk.

Slachtoffers

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Hoe het met de slachtoffers gaat, is onduidelijk.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Hart van Nederland | ANP