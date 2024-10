Ringen uitwisselen op de ring: stellen mogen trouwen op de A10

Trouwen op de Ring rond Amsterdam is volgend jaar eenmalig mogelijk als de 15 kilometer lange weg een dag autovrij is. Het 750-jarig bestaan van Amsterdam wordt op zaterdag 21 juni op de A10 gevierd en voor stellen is dat de kans om op het asfalt te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Er zijn wel vaker opvallende bruiloften op de openbare weg: Linda en Paul trouwden tijdens het lopen van de 4Daagse in Nijmegen:

1:27 Bruid loopt vijftig kilometer om te trouwen met liefde van haar leven

Amsterdam merkt voor de gelegenheid de rondweg aan als officiële trouwlocatie en de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand staan klaar om de ceremonies te voltrekken. De stad belooft van de locatie een "feestelijke trouwplek met ruimte voor gasten" te maken. Als heel veel stellen zich melden wordt er geloot. Begin 2025 weten de aanstaanden of ze op de Ring hun ringen mogen uitwisselen.

De A10 is op de betreffende zaterdag een grote feestlocatie. Zonder autoverkeer is er ruimte voor muziek, sport, theater, dans en andere activiteiten tijdens het festival Op de Ring.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP