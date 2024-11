ANWB waarschuwt voor erg drukke ochtendspits maandag

Het is maandagochtend al erg druk op de weg. Dat meldt een ANWB-woordvoerder aan Hart van Nederland. Een dag eerder waarschuwde de ANWB al voor grote drukte vanwege een spoorstaking en slechte weersomstandigheden.

"De meeste files staan in Noord-Brabant en aan de zijkant van Rotterdam. Het is ook druk op de wegen van Noord-Brabant naar Utrecht; op de A2 en de A27 moet je bijvoorbeeld nu al een half uur geduld hebben", zegt de woordvoerder. "De staking en het weer zullen zeker wel effect hebben op de wegen in de regio's. Als de spits wat meer op gang is, wordt het nog wat drukker."

Volgens de ANWB is november sowieso al de drukste maand van het jaar. "Op een gemiddelde maandagochtend in november staat er ook al ruim 700 kilometer file op het drukste tijdstip", zegt woordvoerster Heleen de Geest. Ze verwacht "een erg drukke maandagochtendspits".

Behalve dat de treinen staken, wordt het ook nog eens slecht weer. Zo zie je in bovenstaande video.

In de ochtend rijden er in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant tot 09.00 uur geen treinen. Er wordt gestaakt bij spoorbeheerder ProRail. Ook de hogesnelheidslijn tussen België, Rotterdam en Amsterdam wordt dan niet gebruikt.

ANP