Zussen emotioneel na uitspraak Donny M.: 'Gino had iets aparts, hij was ons alles'

"Als een leuke, goeie, positieve aanwezige jongen, die heel behulpzaam was", zo moet Gino herinnerd worden, zeggen zijn zussen Kelly en Naomi na de uitspraak tegen Donny M.. "Alle kinderen zijn uniek, maar Gino had ook echt iets aparts", reageren ze emotioneel in de rechtbank van Maastricht. De rechtbank veroordeelde Donny M. woensdag tot 25 jaar cel en tbs met dwangverpleging om het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino, het wegmaken van diens stoffelijke overschot, begin juni 2022.

De zussen zijn tevreden met de uitspraak van de rechter. "Er is nooit een straf hoog genoeg voor wat Gino is aangedaan, maar met deze straf voel je je wel ergens gehoord." Kelly en Naomi verwachtten een andere straf. "We dachten eerst dat ze een tussenweg zouden doen, dus zeker geeft het ergens een opluchting dat de rechtszaken voorbij zijn."

In de rechtszaal riep een van de zussen nog iets naar Donny M. "Dat hij niet in hoger beroep moet gaan, en voor zijn daden moet opdraaien", licht ze toe. "Anders heeft hij een probleem met mij."

Zelf gaat de familie ook niet in hoger beroep. "Wij laten het hierbij. Het is maar 3 jaar verschil met de eis. Ga je dit alles anders weer opnieuw doen? Je kunt niet voorstellen wat dit allemaal met ons gedaan heeft. Het was heel moeilijk."

Ook de vader van Gino en diens halfzus Milicia zijn "heel dankbaar" dat de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie grotendeels gevolgd heeft, liet woordvoerster Nicole Theuns van Namens de Familie weten. Theuns vertegenwoordigt de vader en de halfzus van Gino.

Over de uitspraak zei Theuns: "Je krijgt er Gino niet mee terug. Maar het voelt als een stukje gerechtigheid."

Vader en halfzus waren volgens Theuns "heel blij" met de steun uit hun omgeving. "Maar zij kiezen ervoor dit in rust te verwerken." Ook de zussen spraken zich uit over de steun. "Ik wil heel Nederland bedanken voor alle steun. Tot de dag van vandaag hebben we die ontvangen."

Hart van Nederland/ANP