Gino's zus stormt rechtszaal uit als verdachte Donny M. emoties toont

De zus van Gino van der Straeten is dinsdagochtend boos de rechtszaal uitgelopen toen het over de persoonlijke omstandigheden ging van verdachte Donny M. De 24-jarige M. wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 9-jarige Gino. M. werd emotioneel toen hij het had over "alles wat er is gebeurd de laatste tijd". Gino's zus reageerde woest. "Nu pas wordt hij emotioneel", riep ze, en verliet daarop de zaal. Na ongeveer een half uur keerde zij weer terug.

Meerdere familieleden van de jongen zijn aanwezig in de rechtbank in Maastricht, waar deze week de zaak tegen M. dient. Maandag is besproken wat er met Gino is gebeurd, dinsdagochtend bespreekt de rechtbank de persoonlijke omstandigheden van M. Hij heeft een getroebleerde jeugd gehad, met een verslaafde moeder en veel pleeg- en jeugdzorg. Hij zegt dat hij als 9- en 10-jarige seksueel is misbruikt, respectievelijk door een zwemleraar en een begeleidster van een instelling.

Volgens M.'s advocate Sjanneke de Crom heeft het Openbaar Ministerie de aangifte van M. tegen de begeleidster vorige week geseponeerd. De raadsvrouw zei dat zij deze beslissing mogelijk wil aanvechten in een klachtprocedure bij het gerechtshof in Den Bosch.

'Ik voel pijn en verdriet'

Toen het over de afgelopen jaren ging, kreeg M. tranen in de ogen en brak zijn stem. "Ik voel pijn en verdriet, dat je dit een ander aan kan doen. Gezien mijn verleden zou je zeggen dat je dit een ander niet aandoet." Dinsdagmiddag mogen de nabestaanden van Gino gebruik maken van hun spreekrecht. Woensdag wordt de strafeis in de zaak verwacht.

Gino verdween op 1 juni 2022, toen hij aan het voetballen was op een veldje in Kerkrade. Hij verbleef destijds bij zijn oudere zus. Drie dagen na de verdwijning arresteerde de politie M., waarna het lichaam van de jongen op zijn aanwijzing werd gevonden.

