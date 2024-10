Deskundigen adviseren langdurige tbs voor verdachte Donny M. in zaak Gino

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, adviseren een langdurige opname in een tbs-kliniek voor de 24-jarige Donny M., verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 9-jarige Gino. M. lijdt aan diverse stoornissen, waaronder pedofilie, en het gevaar voor herhaling is groot, aldus de deskundigen. Woensdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis.

M. staat deze week terecht voor de rechtbank in Maastricht. Hij heeft bekend dat op hij 1 juni 2022 Gino in zijn auto heeft meegenomen, in Kerkrade, waar de jongen verbleef bij zijn oudere zus. In zijn woning in Geleen diende M. het slachtoffer drugs toe, misbruikte hij hem en smoorde hem tenslotte met een kussen. Het lichaam van Gino dumpte hij bij een afgebrand huis in de buurt van zijn woning. Drie dagen na deze gebeurtenissen arresteerde de politie M.

Verslaafd geboren

Uit het persoonlijkheidsonderzoek is gebleken dat M. verslaafd is geboren (zijn moeder gebruikte heroïne) en een moeizame jeugd heeft gehad, met veel pleeg- en jeugdzorg. Volgens de deskundigen is er sprake van een vroeg ontstane persoonlijkheidsstoornis, met onder meer roekeloos en egocentrisch gedrag. Liegen en stelen vormen een rode draad in het leven van M. Hij gebruikte voor zijn aanhouding veel drugs, vooral xtc en cocaïne. Ook tijdens de ontvoering en wat daarop volgde, zegt M. drugs te hebben gebruikt.

"In de kern is het fundament waarop alles moet worden gebouwd er in de eerste jaren niet geweest, of het was brokkelig", zeggen de deskundigen in hun rapportage. Zij lichtten hun bevindingen dinsdag op de zitting toe.

'Primitief en lustgericht'

Over het advies van de deskundigen zei M. zelf: "Volledig terecht. Als we kijken wat er allemaal is gebeurd, in mijn hele leven." M. toont doorgaans weinig emotie, stelden zij vast, en komt vlak over. Volgens de deskundigen reageert M. "primitief en lustgericht, met weinig zicht op de consequenties". Hij verliest daarbij uit het oog wat zijn gedrag voor anderen kan betekenen. M. zelf zei dat hij "pijn en verdriet" voelt, "dat ik dit een ander kan aandoen".

De Limburger wordt ook verdacht van onder meer het bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografie en het plegen van ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

De uitspraak in de zaak wordt verwacht op 27 november.

