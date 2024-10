Zussen van vermoorde Gino oog in oog met Donny M. in rechtbank: 'Jouw kansen zijn op'

De zussen van de vermoorde Gino hebben dinsdagmiddag emotionele slachtofferverklaringen gegeven tijdens de rechtszaak tegen Donny M. "Rechtbank, hoe kan ik leven in een wereld waar Gino nooit meer wakker wordt, maar de verdachte elke dag?"

"Ik weet niet hoe te beginnen. Wat zeg je tegen degene die je broertje heeft vermoord?", begon zus Naomi haar verklaring. "Een jongen waar geen kwaad in zat. Een jongen van 9 die het leuk vond om te voetballen." De familie hield tijdens de zoektocht naar Gino nog hoop, vertelt Naomi, "tot dat vreselijke moment waarop hij werd gevonden. Daar bleef het helaas niet bij. Onze moeder stierf van immens verdriet. Dat is haar fataal geworden. Ze was twee handen op één buik met Gino."

Ook zus Kelly had het moeilijk met haar verklaring. "Ik wil eigenlijk schelden en vloeken. Mijn moeder deed dat, maar dat kan ze nu niet meer", begon ze. "Jij hebt alles van me afgepakt, werkelijk alles waarvoor ik leefde. Hoe kun je nog in de spiegel kijken? Dan zie je een vies mens."

Ruzie over paracetamol

Zus Kelly betwijfelt de antwoorden die Donny M. heeft gegeven. Hij beweerde bijvoorbeeld dat Gino nieuwsgierig was naar drugs en zelf een pil wilde proberen. "Wat een onzin. Gino wist niet eens wat drugs waren. Ik kreeg hem nog geen paracetamol in. Ik moest ruzie maken om hem een pilletje te laten innemen", zei ze in de rechtszaal.

Eerder had Kelly al tijdens zittingen naar Donny geroepen. Ook daar stond ze dinsdagmiddag bij stil. "Ik heb een paar keer naar je geroepen tijdens de zitting, omdat ik wilde dat je weet dat ik er ben", zei ze. "Wees maar blij dat de politie jou eerder vond dan ik, want anders had ik je wat aangedaan."

'Jouw kansen zijn op'

"Het enige wat wij nog hebben, is onze liefde voor Gino en onze herinneringen", concludeerde Naomi. "Ik heb levenslang met jou en jij met mij. Door jou wil ik voor het eerst iemand het ergste aandoen. Levenslang moet jij achter de tralies. Behandeling helpt toch niet. Jouw kansen zijn op", aldus Kelly.

De 24-jarige M. heeft bekend dat hij de jongen heeft ontvoerd, misbruikt en gedood in zijn woning in Geleen. Hij dumpte het lichaam in de buurt, onder een afdak van een uitgebrand huis. De politie kwam de verdachte op het spoor door het stepje van Gino, dat hij in Landgraaf had achtergelaten.

Woensdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. Vrijdag volgt het pleidooi van de advocaat van M. en het laatste woord van de verdachte. De rechtbank zal op 27 november uitspraak doen.

