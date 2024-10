Zussen Gino reageren op strafeis tegen Donny M.: 'Hier hoopten we op'

De zussen Kelly en Naomi van Gino kunnen zich vinden in de strafeis tegen Donny M., zoals woensdag uitgesproken door het Openbaar Ministerie in de rechtbank in Maastricht. Het OM eiste 28 jaar cel en daarop volgend tbs met dwangverpleging wegens het ontvoeren, mishandelen, misbruiken en doden van het 9-jarige jongetje door verdachte Donny M.

"De eis van het OM is waar we op hoopten", verklaarde advocaat Floor Oehlen die samen met haar confrère Phil Boonen beide zussen bijstaat. "Hier kunnen we mee leven."

"De zussen zijn erg tevreden met de eis", voegde Boonen daaraan toe. "Ook omdat het OM zelf stelt dat de verdachte eerst zijn straf moet uitzitten en pas daarna aan tbs kan beginnen. Levenslang levert het risico op dat de verdachte op enig moment via gratie onbehandeld kan worden vrijgelaten. Per saldo is dit de langste oplossing."

Heftige beelden

De in de rechtszaal vertoonde laatste beelden van een nog levende Gino maakten veel indruk op de zussen, aldus Judy op het Veld van Namens de Familie, de organisatie die hen bijstaat. "Het filmpje was heel moeilijk, ook omdat je het jongetje op het stepje in Kerkrade ziet", aldus Op het Veld. "Uit de vertoonde beelden komt heel scherp naar voren hoe de verdachte op zoek was naar een prooi, en die eenmaal gevonden alles deed om te kunnen toeslaan." Zus Kelly heeft de zittingszaal twee keer verlaten, omdat het haar te veel werd.

Uitspraak

"De vader en halfzus van Gino hopen dat de rechtbank de eis overneemt.", aldus Nicole Theuns van Namens de Familie. "Ze zijn blij met de eis, ook al krijgen ze Gino daarmee natuurlijk niet terug. De familie vindt dat het Openbaar Ministerie zijn werk goed gedaan heeft."

Vrijdag komen de advocaten van de verdachte aan het woord. "Dat wordt heel zwaar voor de familie", aldus Op het Veld. "Ik hoop dat de zussen vrijdag toch wat rust kunnen vinden in zichzelf. Daarna volgt het wachten op de uitspraak op 27 november, en ook dat wachten is zwaar voor hen."

ANP