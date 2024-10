OM toont unieke beelden van zaak-Gino, video politieverhoren vrijgegeven

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de strafzaak tegen Donny M. een reconstructie getoond met unieke beelden. Justitie maakt de beelden openbaar omdat zij van mening zijn dat uit de beelden blijkt, dat M. alleen nog oog heeft gehad voor Gino, "zodra hij hem ziet".

In de reconstructie is onder meer te zien welke route Donny M. heeft afgelegd op de dag van Gino's vermissing. M. vertrok die bewuste dag 's middags in een blauwe Volkswagen Lupo vanaf zijn woning in Geleen. Aan de hand van camerabeelden en locatiegegevens uit zijn Google-account, is vervolgens in kaart gebracht waar de verdachte is geweest en wanneer hij Gino op het spoor kwam.

M. heeft woensdag de strafeis tegen zich horen eisen. Het OM eist 28 jaar en tbs met dwangverpleging. Tijdens de zittingsdag is de reconstructie in de rechtszaal vertoond. In de dertien minuten durende video zien we hoe Donny M. zijn slachtoffer Gino in het vizier krijgt en blijft volgen. In de video bovenaan dit artikel zijn alleen fragmenten van het verhoor te zien. Andere beelden, bijvoorbeeld van Gino in leven, laten we bewust niet zien.

Beelden politieverhoor

Dat beelden van een politieverhoor openbaar worden gemaakt komt niet vaak voor. Het OM doet dit omdat volgens de twee aanklagers uit de beelden blijkt, dat M. alleen nog oog heeft gehad voor Gino, "zodra hij hem ziet". Tegenover Hart van Nederland legt het OM nog uit: "Wij willen als OM een zo goed mogelijk beeld schetsen. Over de zaak, maar ook hoe de verklaringen tot stand zijn gekomen."

'Ik kreeg in m'n kop dat ik hem moest volgen'

En dat is ook duidelijk terug te zien op de beelden. Na een bezoek aan het MUMC-ziekenhuis in Maastricht, waar M. herkenbaar door bewakingscamera's is vastgelegd, rijdt hij in de richting van Eijsden om vervolgens in Cadier en Keer te stoppen om boodschappen te doen bij een supermarkt. Op dat moment, is dat inmiddels al 16.40 uur, heeft M. via WhatsApp contact met een vriend die hem nog geld verschuldigd is. Vervolgens rijdt M. naar Kerkrade om het geld daar op te gaan halen. Hij komt daar om 17.23 uur 's avonds aan, en vertrekt ongeveer een kwartier later weer, om 17.39 uur.

Gino is dan samen met een kennis op dat moment onderweg vanaf het huis van de zus van Gino naar een supermarkt aan de Hertogenlaan, om boodschappen doen. Kort nadat ze zijn vertrokken gaat Gino alleen terug naar de woning om zijn stepje op te halen. Ergens op de Sint Pietersstraat zouden Gino en Donny M. elkaar toen voor het eerst hebben gekruist. "Hoe precies dat weet ik niet, maar ik kreeg in m'n kop dat ik Gino moest volgen", zei M. daarover in zijn zevende verhoor, waarvan fragmenten in de reconstructie zijn verwerkt.

1:55 Donny M. verklaart over laatste minuten van Gino's leven

'Wil hem meenemen naar plek waar niemand ons ziet'

"Ik had zoiets van ik wil hem daar ergens mee naartoe nemen. Naar een plek waar niemand ons ziet. Om iets met hem te doen op seksueel gebied. Of hij bij mij te laten doen", vertelt M. verder tijdens het verhoor. Terwijl M. met zijn auto de jongen begint te volgen, stept Gino in de richting van zijn kennis, die op dat moment enkele tientallen meters voor hem loopt en regelmatig achterom kijkt naar Gino. M. blijft hen met de auto volgen.

Om 18.01 uur passeren ze de ingang van de Zonstraatflat. Nog geen dertig seconden later loopt ook M. voorbij de ingang van de flat, in dezelfde richting als Gino, zo is te zien op camerabeelden. M. parkeert zijn auto later voor de ingang van de Zonstraat flat en begeeft zich daarna richting een speelveldje naast de flat, waar samen met Gino en enkele andere kinderen een balletje trapt. Om 18.30 uur komt de kennis van Gino nog even langs om hem een blikje drinken te geven, maar hij loopt daarna alleen naar huis, omdat Gino nog even wilt blijven voetballen.

Lift naar huis

Kort daarna verlaten Gino en M. samen het speelveldje. M. vraagt Gino waar hij woont, en biedt hem vervolgens een lift aan naar huis. "Toen heb ik zijn step achterin de auto gelegd en tegen hem gezegd: 'Stap maar in'", vertelt M. Vlak nadat de twee wegrijden, zegt M. tegen Gino dat hij moet bukken, waarop de jongen vraagt waarom. "Toen zei ik op een toon, niet zo'n lieve toon zeg maar, dat hij gewoon moest luisteren naar mij", zegt M.

Paniek

In de auto ontstaat er daarna paniek. "Toen is hij gaan huilen en gaan schreeuwen. Dat hij naar huis wilde en dat ik hem eruit moest laten. Hij zag ook het punt dat we langs zijn huis reden en ik doorreed." Gino raakt daardoor nog meer in paniek, aldus de verdachte. "Ik heb hem bij zijn nek gepakt en naar onder geduwd, zo van daar moet je blijven zitten. Maar dat geschreeuw was zo heftig eigenlijk."