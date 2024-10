28 jaar cel en tbs geëist tegen Donny M. in moordzaak Gino

Het OM eist 28 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de 24-jarige Donny M. Hij wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 9-jarige Gino van der Straeten. Het jongetje verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade en werd drie dagen later dood gevonden in Geleen, nabij het huis van M. Het proces begon afgelopen maandag.

De verdachte heeft de beschuldigingen in de aanloop naar het proces in een reeks verhoren bekend. Afgelopen maandag herhaalde hij die bekentenis en vulde deze op onderdelen aan. Zijn geheugen laat hem soms in de steek. Tijdens het verhoor bij de rechtbank ging het soms om de kleinste details. De officieren van justitie hebben zich tot dusver hardop afgevraagd of M. wel de hele waarheid vertelt. Het OM wil geen "losse eindjes" in het onderzoek, dat mede door de wisselende verklaringen van de verdachte lang heeft geduurd.

Drugs

In de woning in Geleen heeft hij het jongetje drugs gegeven (xtc en een erectiepil), misbruikt en uiteindelijk gedood door hem te smoren met een kussen, aldus zijn verklaring. Het lichaam heeft hij in vuilniszakken verpakt en onder een afdak van een afgebrand huis gelegd, op minder dan 100 meter afstand van zijn eigen onderkomen. De zaak zorgde landelijk voor afschuw en beroering.

Het OM verdenkt M. ook van bezit en verspreiding van kinderporno en van het plegen van ontucht met een wilsonbekwame in 2019. Gedragsdeskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis bij M. vastgesteld en geadviseerd hem langdurig in een tbs-kliniek te plaatsen.

'Jouw kansen zijn op'

In hun spreekrechtverklaringen zeiden de zussen dinsdag dat zij willen dat M. nooit meer vrijkomt. "Jouw kansen zijn op", aldus een van hen. "Ik zie jou niet als mens, maar als monster", zei de ander.

"Het is erg om aan te horen wat ik heb aangericht", zei M. in reactie op de zussen. "Ze hebben niks meer aan deze woorden, maar toch wil ik zeggen dat het me vreselijk spijt."