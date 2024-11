Donny M. krijgt 25 jaar cel en tbs voor ontvoeren, misbruiken en vermoorden van Gino (9)

Donny M. krijgt 25 jaar celstraf voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden van de destijds 9-jarige Gino van der Straeten. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. Het OM eiste 28 jaar cel en tbs. "U hebt de laatste levensuren van Gino tot een hel gemaakt", aldus de rechtbank in het vonnis.

De rechtbank heeft M. ook schuldig bevonden aan het plegen van ontucht met een 17-jarige jongen en aan het maken, verspreiden en bezitten van kinderpornografie.

Gino verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade toen hij aan het voetballen was. Donny M. heeft bekend dat hij de jongen in zijn auto heeft meegenomen. In zijn woning in Geleen zou hij Gino drugs hebben toegediend, hebben misbruikt en uiteindelijk met een kussen hebben vermoord. Het lichaam dumpte hij in een afgebrand huis in de omgeving.

Hij heeft uitgevoerd wat hij in zijn telefoon had ingevoerd. Rechtbank

Drie dagen later arresteerde de politie M., die eerder met justitie in aanraking was geweest voor zedenmisdrijven met minderjarigen. Op zijn aanwijzing werd het in vuilniszakken verpakte lichaam van Gino gevonden, in een houthok in de buurt van zijn appartement in Geleen. De zaak heeft landelijk tot afschuw en beroering geleid.

Harde muziek

Volgens de rechtbank is moord met voorbedachten rade bewezen. Kort voordat M. het kind om het leven bracht, zocht hij op zijn telefoon op 'smoren met een kussen' en zette hij in zijn badkamer, waar de gruwelen zich afspeelden, harde muziek aan, om het gehuil en geschreeuw van het kind te overstemmen. "Hij heeft uitgevoerd wat hij in zijn telefoon had ingevoerd." Ook in de hele aanloop naar de moord heeft M. "een berekenende houding laten zien", aldus de rechtbank.

"Gino werd die dag zijn toevallige prooi", stelde de rechtbank. M. heeft "op geen enkel moment medelijden getoond" en stelde de jongen slechts "uit berekening" gerust. Onderweg naar Geleen moest hij in de auto op de grond zitten, onder het dashboard. In de woning heeft M. Gino MDMA en een erectiemiddel toegediend, "om op die manier zijn verzet te breken". Het slachtoffer moest ervan overgeven. Het is volgens de rechtbank niet duidelijk geworden waarom M. heeft besloten de jongen te doden. Dat hij zou hebben gehandeld onder invloed van een grote hoeveelheid drugs, gelooft de rechtbank niet.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, adviseerden eerder al een langdurige opname in een tbs-kliniek voor de 24-jarige M..

Uit het persoonlijkheidsonderzoek is gebleken dat M. verslaafd is geboren (zijn moeder gebruikte heroïne) en een moeizame jeugd heeft gehad, met veel pleeg- en jeugdzorg. Volgens de deskundigen is er sprake van een vroeg ontstane persoonlijkheidsstoornis, met onder meer roekeloos en egocentrisch gedrag. Liegen en stelen vormen een rode draad in het leven van M. Hij gebruikte voor zijn aanhouding veel drugs, vooral xtc en cocaïne. Ook tijdens de ontvoering en wat daarop volgde, zegt M. drugs te hebben gebruikt.

Langdurige opname in tbs-kliniek

De advocaten van M. pleitten eerder voor een veel lagere gevangenisstraf dan geëist door het Openbaar Ministerie. "Hier zit geen monster, geen roofdier, hier zit een mens", zei raadsvrouw Sjanneke de Crom toen.

De raadsvrouw onderstreepte dat het lot van Gino "de grootste nachtmerrie" is voor zijn nabestaanden. "Het immense verdriet en leed gaat bij iedereen door merg en been, ook bij ons." Zij zei te beseffen dat het "ontzettend moeilijk" is in een zaak als deze naar de verdedigers van de verdachte te luisteren. Maar zij wees erop dat ook M. (24) recht heeft "op verdediging, op een eerlijk proces en een eerlijk vonnis".

Levenslang toezicht

De rechtbank kwam tot een lagere celstraf omdat zij de mate van toerekening "anders weegt" dan het OM. Gedragsdekundigen stelden onder meer een pedofiele stoornis bij M. vast. Volgens hen is hij voor het seksueel misbruik enigszins verminderd toerekeningsvatbaar en voor de moord verminderd. De rechtbank legde naast de tbs en de celstraf ook een maatregel op waarmee levenslang toezicht op M. kan worden gehouden.

Het vonnis werd met instemming ontvangen door de nabestaanden.

Hart van Nederland/ANP