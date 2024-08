Mikael (11) en zijn moeder moeten voor woensdag Nederland verlaten

Het zijn zenuwslopende dagen voor de 11-jarige Mikael en zijn moeder. Dinsdag is officieel de laatste dag dat ze hier in Nederland mogen zijn. Woensdag moet hij vrijwillig zijn vertrokken, voordat hij samen met zijn moeder het land uit kan worden gezet.

Mikael werd geboren terwijl de procedure voor een verblijfsvergunning van zijn moeder liep. Zij is in 2010 vanuit Armenië naar Nederland gekomen. Doordat ze een paar maanden uit het beeld was verdwenen van instanties, werd haar asielaanvraag uiteindelijk afgewezen. Ze besloot toch in Nederland te blijven, en door te procederen.

Maar vorige maand oordeelde ook de Raad van State dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven. En dat zorgde voor veel ophef omdat Mikael nog nooit in Armenië is geweest.

'Symboolpolitiek'

Asielminister Faber stelde begin augustus dat ze niets meer kan doen voor de jongen. Faber wijst onder meer naar Mikaels moeder. "Die heeft er ook een verantwoordelijkheid in. Zij heeft al heel snel gehoord dat ze hier geen recht heeft op verblijf." Oppositiepartijen vinden het uitzetten van Mikael en zijn moeder vooral symboolpolitiek.

Premier Dick Schoof vindt de uitzetting Mikael (11) en zijn moeder naar Armenië "heel ingewikkeld". Dat zei hij in het RTL4-programma Humberto à Paris. Hij zei vertrouwen te hebben in "de integriteit van de hoogste rechter, de immigratiedienst en de minister".