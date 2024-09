Jan was 7 toen hij de slag om Arnhem meemaakte: 'De Airborne heeft zoveel voor mij betekent'

Op 17 september is het tachtig jaar geleden sinds de Slag om Arnhem. De Slag was onderdeel van operatie Market Garden en heeft veel impact gehad op de omgeving. Jan Sanders en Thea Bouwhuis hebben het zelf meegemaakt en zij herdenken dit tijdens de 77e Airborne Wandeltocht in Oosterbeek.

Thea heeft vanaf de eerste dag tot aan Sinterklaas haar ervaringen gedeeld in een dagboek. Samen met het dagboek en een hoop foto’s gaat zij de klassen langs om er zo voor te zorgen dat de Slag nooit vergeten wordt.

Jan heeft anderhalf jaar in evacuatie gezeten en maandenlang geen contact gehad met zijn moeder, die gewond in een ziekenhuis in Apeldoorn lag. Zijn verhaal zie je in de video hierboven.

'Heftige periode'

Hij loopt voor de 77 e keer mee, iedere editie is voor hem even belangrijk. “Ik vind het belangrijk, niet alleen voor mijn (klein)kinderen, maar voor iedereen, dat duidelijk wordt wat voor heftige periode dit voor ons was. Ik was zeven jaar oud toen wij moesten vluchten, maar ik weet alles nog als de dag van gister.”

Dit jaar loopt hij samen met zijn dochter. Hoewel de wandeling ieder jaar op zaterdag plaatsvindt, is voor Jan die op zondag het mooist. Dan loopt hij altijd samen met zijn wandelcompagnon langs de Airborne begraafplaats om de bloemen van de wandeltocht te plaatsen. Hij altijd bij het monument, zijn dochter altijd bij de Poolse graven, “omdat ze vindt dat die te weinig bloemen krijgen,” aldus Jan.