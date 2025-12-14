Volg Hart van Nederland
René Karst herdacht tijdens Muziekfeest van het Jaar

Muziek

Vandaag, 17:18 - Update: 26 minuten geleden

Op Muziekfeest van het Jaar in Ziggo Dome is zaterdagavond stilgestaan bij het overlijden van René Karst. De volkszanger, bekend van hits als Atje voor de sfeer en Liever te dik in de kist, overleed in november op 59-jarige leeftijd plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand.

Karst was in voorgaande jaren een vast en geliefd gezicht op het evenement. Tijdens de opnamen van Muziekfeest van het Jaar 2025, die zullen worden uitgezonden op Oudjaarsavond, is stilgestaan bij zijn bijdrage aan het programma.

Als eerbetoon waren er beelden te zien van zijn optredens. Het publiek zong luidkeels mee met de vrolijke nummers waar hij bekend om stond. Ook luidde er een lang, uitgebreid applaus.

Op sociale media zijn filmpjes geplaatst van de bijzondere herdenking, te zien in de video bovenaan.

