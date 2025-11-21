Terug

Openbaar afscheid voor René Karst in 'zijn' theater De Tamboer

Vandaag, 21:10

Volkszanger René Karst krijgt woensdagavond een openbaar afscheid in Theater De Tamboer in Hoogeveen. Dat heeft zijn management laten weten. Karst overleed onverwacht op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Meer informatie over het afscheid is op dit moment nog niet bekend, meldt het management. Karst werd bekend door nummers als Atje Voor De Sfeer en Liever Te Dik In De Kist. Ook schreef hij nummers voor verschillende artiesten als Monique Smit, Frans Duijts en Wolter Kroes.

Veel bekende Nederlanders reageerden vrijdag geschokt op het overlijden van de zanger. Een interview met Wolter Kroes zie je in de video hierboven.

Donderdagavond, vlak voor zijn overlijden, was de zanger nog te gast bij Radio Noordzee. Dat interview zie je hier:

Het laatste interview met René Karst
4:19

Het laatste interview met René Karst

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

