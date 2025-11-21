Terug

René Karst werd dood aangetroffen door zijn vrouw

Vandaag, 17:07 - Update: 19 minuten geleden

René Karst werd vrijdagochtend dood in bed gevonden door zijn vrouw. Dat heeft zijn management aan RTL Boulevard laten weten. "Er was totaal geen aanwijzing gisteravond dat er iets zoals dit zou plaatsvinden in zijn slaap."

Het management van de volkszanger had naar eigen zeggen afgelopen nacht nog contact met hem. De nabestaanden van Karst zijn dan ook "ontzettend aangeslagen" door zijn plotselinge overlijden. "Het is een ontzettend sympathieke knuffelbeer die alles uit het leven wil halen en die moeten zij nu missen", aldus het management.

René Karst, bekend van nummers als Atje Voor De Sfeer en Liever Te Dik In De Kist, overleed op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Veel bekende Nederlanders, onder wie Wolter Kroes en Stef Ekkel, reageerden geschokt op het overlijden van de zanger. Wolter Kroes zie je in bovenstaande video.

De zanger trad enkele uren voor zijn overlijden nog op bij Radio Noordzee, die video zie je hieronder:

Volkszanger René Karst (59) plotseling overleden
Volkszanger René Karst (59) plotseling overleden

