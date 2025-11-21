Terug

Volkszanger René Karst (59) plotseling overleden

BN'ers

Vandaag, 12:08

Volkszanger René Karst is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn management via Instagram bekendgemaakt. Karst scoorde grote hits met nummers als Atje Voor De Sfeer en Liever Te Dik In De Kist.

"Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van René Karst. René is vanmorgen niet meer wakker geworden en op een vredige manier heengegaan. We zijn ontroostbaar. Met zijn muziek, warmte en unieke persoonlijkheid heeft hij vele, maar vooral onze, harten geraakt", vertelt het management op zijn Instagram.

Karst scoorde niet alleen als zanger maar was ook actief als liedjesschrijver voor andere artiesten. Hij maakte onder meer nummers voor Monique Smit, Frans Duijts en Wolter Kroes.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

