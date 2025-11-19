Terug

Kinderen roepen massaal op tot minuut stilte voor Dieuwertje Blok op 5 december

BN'ers

Vandaag, 07:35 - Update: 1 uur geleden

Op sociale media roepen kinderen massaal op om op 5 december twee minuten stilte te houden voor de in maart overleden Dieuwertje Blok. De oud-presentatrice van Het Sinterklaasjournaal overleed begin dit jaar aan de gevolgen van kanker. Blok was 23 jaar lang het gezicht van het populaire kinderprogramma, en veel kijkers betreuren dan ook haar overlijden.

Op TikTok worden filmpjes en foto's geplaatst om op 5 december, tijdens pakjesavond, twee minuten stilte te houden als eerbetoon aan de overleden presentatrice. Het Sinterklaasjournaal bracht afgelopen zaterdag, tijdens de intocht, ook al een eerbetoon aan Blok. Na de live-uitzending waren beelden van golven op zee te zien, met op de achtergrond het geluid van zeevogels. Kort daarop verscheen onderin beeld de tekst: "Voor Dieuwertje". 

Afgelopen zaterdag vond de intocht van Sinterklaas plaats op het eiland Texel. Het was de eerste landelijke intocht die werd uitgezonden door Het Sinterklaasjournaal sinds het overlijden van Dieuwertje Blok:

Sinterklaas veilig aangekomen op Texel
0:42

Sinterklaas veilig aangekomen op Texel

Blok presenteerde Het Sinterklaasjournaal van 2001 tot en met 2023. Door de ziekte kanker moest Blok vorig jaar de presentatie overdragen aan Merel Westrik. In maart overleed de presentatrice op 67-jarige leeftijd. Westrik draagt tijdens de uitzendingen van Het Sinterklaasjournaal een kettinkje met de letter D, als eerbetoon aan haar voorganger.

Door Redactie Hart van Nederland

