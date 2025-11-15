Eerbetoon aan Dieuwertje Blok na sinterklaasintocht op Texel

Na de landelijke sinterklaasintocht op Texel is kort stilgestaan bij het overlijden van Dieuwertje Blok. Aan het einde van de uitzending van Het Sinterklaasjournaal verscheen in beeld een eerbetoon aan de oud-presentatrice van het populaire kinderprogramma. Blok overleed in maart van dit jaar aan de gevolgen van kanker.

Nadat presentatrice Merel Westrik de live-uitzending zaterdagmiddag had afgesloten, waren beelden van golven op zee te zien, met op de achtergrond het geluid van zeevogels. Kort daarop verscheen onderin beeld de tekst: "Voor Dieuwertje". Langs de kade hielden verschillende kinderen spandoeken omhoog met haar naam, omringd door getekende hartjes.

Dieuwertje Blok presenteerde Het Sinterklaasjournaal van 2001 tot en met 2023. Door ziekte moest ze vorig jaar de presentatie overdragen aan Merel Westrik. In maart overleed Blok op 67-jarige leeftijd. Westrik draagt tijdens de uitzendingen van het kinderjournaal een kettinkje met de letter D, als eerbetoon aan haar voorganger.