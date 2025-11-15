Toch sinterklaasintocht in Zeeuwse Yerseke, mét zwarte pieten

Evenementen
Vandaag, 12:17
De sinterklaasintocht in het Zeeuwse Yerseke is zaterdagochtend alsnog doorgegaan. Dat meldt Omroep Zeeland. Eerder deze week had het Sinterklaascomité van Yerseke de intocht nog afgelast vanwege veiligheidsrisico's. Aanleiding was de aankondiging van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) om in het dorp te demonstreren.
Sinterklaas werd uiteindelijk toch feestelijk onthaald, samen met zo'n honderd zwarte pieten. De sfeer in het dorp was volgens Omroep Zeeland gemoedelijk. Yerseke is een van de weinige plekken in Nederland waar de pieten nog volledig zwart zijn geschminkt.
Vorig jaar liep de intocht in de Zeeuwse plaats uit de hand bij de intocht van de sint:
De eerdere afgelasting leidde tot verontwaardiging onder bewoners. De organisatie liet weten de emoties en teleurstelling te begrijpen, maar benadrukte ook begrip te hebben voor de moeilijke afweging. "We willen iedereen met klem waarschuwen om de huidige situatie te respecteren en het dorp rustig te houden", zei de organisatie eerder.
